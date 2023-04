Studierende von Norwegen bis Mexiko bringen frischen Wind ins Avers

In der Vorstellung von Carla Rhiner steht sie schon da, hoch oben bei den Flüeseen, sichtbar von Avers-Juppa aus und symbolisch erzählend von Herkunft und Freiheit der Walser. Ein schlichter Bau in Bruchstein mit einem hölzernen Innenleben, positioniert an der Wanderroute des Walserwegs auf der Etappe von Juf nach Bivio: die Bergkapelle. Ein Orientierungspunkt, ein Wahrzeichen – noch ungebaut und vielleicht auch nie Realität werdend.