Ungewöhnlicher Besuch im Safiental

Es ist noch dunkel, als Fernsehmoderatorin Mona Vetsch frühmorgens in Chur ankommt. Noch ahnt sie nicht, was auf sie zukommen wird. Sie kennt nur das Ziel ihrer Reise: das Bergdorf Tenna im Safiental. Vollbepackt mit Ski und Koffer macht sie sich auf den Weg. Auf 1654 Meter über Meer angekommen wird sie von Lea Hitz und einigen Kindern empfangen. Hitz arbeitet seit vier Jahren als Klassenlehrerin in Tenna. Das aussergewöhnliche an ihrem Alltag: In ihrem Zimmer sitzen Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse.