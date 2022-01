Ungarns Tourismus im Aufschwung

Das von den Karpaten umgebene Ungarn liegt fast im geografischen Zentrum Europas. Dank der günstigen geologischen Eigenschaften der Pannonischen Tiefebene ist die Erdkruste durchschnittlich 10 km dünner als in anderen Regionen. Das bedeutet, dass das Thermalwasser, welches reich an löslichen Mineralien ist, näher an der Oberfläche liegt und somit leichter zu gewinnen ist.

Wunderschöne Seen, Weinberge, die Puszta-Tiefebene, Thermalquellen, Schlösser, Burgen, gepflegte Unterkünfte und vor allem nette Gastgeber, die gute Küche und den Wein dazu – alles in allem eine gute Leistung zu immer noch günstigen Preisen anbieten. Das sind gute Gründe dafür, dass Ungarn zu den meistbesuchten Ländern Europas zählt.

Die statistischen Daten Ungarns in Bezug auf den Tourismus sind weiterhin besser als die der anderen Länder in der Region. Die Zahlen des Sommers 2020 und der Zeit vor der Corona-Krise haben gezeigt, dass der Tourismus in Ungarn verglichen mit der Region sehr stark ist, was auch in diesem Sommer nach der Wiedereröffnung massgeblich für die Erholung der heimischen Hotelbranche sein kann.

Budapest kann stolz sein, auch eines der bedeutendsten medizinischen Tourismuszentren der Welt zu sein. Abgesehen von seinen einzigartigen Thermal- und Heilbädern, ziehen verschiedene Gesundheitsdienstleistungen jedes Jahr Zehntausende von Gesundheitstouristen an. Ihre Zahl steigt ständig.

Weitere Vorteile Ungarns, dass die Gesundheitstourismus weist kaum saisonale Schwankungen auf, da die Kur- und Wellnesseinrichtungen ganzjährlich genutzt werden können. Ungarn besitzt durch sein günstiges Preis-Leistungsverhältnis in gesundheitstouristischen Dienstleistungsbereichen Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Ländern.

Die meisten Touristen, die nach Budapest kommen, benötigen eine zahnärztliche Behandlung.In hoch entwickelten Ländern sind die Behandlungskosten sehr teuer, die Wartelisten sind mehreren Wochen oder sogar Monate im Voraus, daher entscheiden sich Patienten immer häufiger sich im Ausland behandeln zu lassen. Auf diese Weise können sie nicht nur bis zu 70% der Kosten sparen, aber sie können ihre medizinische Behandlung mit einem wunderbaren Familienausflug kombinieren.

Zahnarzt in Ungarn

Da Zahnarztbehandlungen im Ausland einfach zu organisieren sind und bis zu 70% günstiger sind, steigt das Interesse vieler Patienten im Ausland. Ungarische Kliniken können zur gleichen Qualität, Professionalität, hygienischen Leistungen, Ausrüstung, technische Bereitschaft und Fachausbildungen ihrer Arbeitskräfte zu einem wesentlich niedrigeren Preis die gleiche Behandlung wie der Heimatsland durchführen. Grund dafür ist, dass in diesen Ländern aus verschiedenen Faktoren (z.B. niedrigere Miete und Lohn) eine niedrigere Gewinnspanne gehalten werden kann. Auch mit Zusatzkosten der extra angebotenen Dienstleistungen (z.B. gratis Transfers, Werbung) können die Kliniken neben ihrem entsprechenden Gewinn einen viel günstigeren Preis anbieten als die Konkurrenz im Heimatland.

Die Entscheidung, die Zähne in Ungarn machen zu lassen ist verständlicherweise mit viel Unsicherheit verbunden. Sind die Ärzte gut ausgebildet, bekomme ich die gleiche Qualität für mein Geld? Werde ich alles verstehen, werden die richtigen Materialien in meinen Mund eingesetzt? Muss ich immer wieder nach Ungarn, um die Zahnbehandlung fortsetzen zu können?

Ungarn ist Teil der Europäischen Union, und als solcher dazu verpflichtet, die gleichen Standards und Normen umzusetzen. Nicht nur die Zahnärzte, auch die dazugehörigen anderen Fachgebiete, wie Zahntechniker, Labore arbeiten in der besten Qualität. Unsere Zahnklinik in Ungarn bietet auch nur EU-zertifizierte Materialien an, aus England, Schweden, Deutschland und Israel.