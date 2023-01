Trotz Schneemangel gibt es nicht mehr Unfälle auf den Bündner Pisten

Statt schneebedeckter Berglandschaften waren in Graubünden in den letzten Wochen nur ein paar weisse Streifen zu sehen. Ein Bild, das stark an den Frühling erinnerte. Und doch war dieses Bild Realität in den meisten Skigebieten. Wegen des Schneemangels waren über Weihnachten und Neujahr nur wenige Pisten offen. Das hielt die Leute jedoch nicht davon ab, ihre Kurven darauf zu ziehen. Nun mag man vielleicht denken, dass der rege Betrieb auf den wenigen Pisten zu mehr Unfällen geführt hat. Eine Umfrage bei verschiedenen Spitälern in Graubünden zeigt jedoch das Gegenteil.