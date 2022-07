Und wieder heisst es: Film ab im Schlosshof

Mit «Cinema Paradiso» hat im Sommer 2002 alles angefangen. Damals ratterte der italienische Film (1988)über den Untergang eines sizilianischen Landkinos noch über einen alten 35 Millimeter Filmprojektor im Schlosshof von Planta-Wildenberg in Zernez. Die Mauer des Schlossstalls präsentierte sich bröcklig und marode, zwischen dem schadhaften Pflaster spross das Gras. Am kommenden Samstag wird erneut «Cinema Paradiso» gezeigt, diesmal mit moderner Technik und in einem rundum verschönerten Schlosshof. 20 Jahre sind seit der ersten Filmvorführung des Nationalpark Kino-Open-Airs vergangen.