Und wenn ich sterben will? 

Selbst darüber bestimmen können, wie und wann man aus dem Leben scheiden will – das ist ein essenzieller Teil der persönlichen Freiheit, wie sie auch in der Schweizer Verfassung garantiert wird. Aber wie steht es um dieses Recht, wenn der oder die Betroffene in einem Alters-, Pflegeheim oder Spital lebt und für diesen letzten Schritt Hilfe benötigt? Müssen solche Institutionen es in ihren Räumlichkeiten zulassen, dass eine Sterbehilfe-Organisation wie Exit Sterbewillige in den Tod begleitet?