Und sie stehen doch nicht «seit Menschengedenken» da

Sie stehen am Ufer des Averser Rheins unweit von Juppa am Hang. Und sie fallen auf. Drei Steinplatten, nebeneinander aufgereiht, eine von ihnen erinnert an einen menschlichen Rumpf mit Kopf. Das hat immer wieder zu Spekulationen geführt. Könnte es sich um sogenannte Menhir- oder Stelenstatuen handeln, wie sie in der Jungsteinzeit als Markierungen von Grabbauten errichtet wurden? Immerhin konnte 1961 nur 230 Meter entfernt, im Mauersockel eines Stalls auf der gegenüberliegenden Talseite, eine jungsteinzeitliche Lochaxt geborgen werden.