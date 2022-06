«Übersehene» A13-Signalisationen 

Was sich bereits an Ostern zeigte, traf auch am verlängerten Auffahrtswochenende ein: Der touristische Rückreiseverkehr auf der Nord-Süd-Achse verlangt den Bündner Strassenverantwortlichen einiges ab. Während die Reisenden in den Süden letzte Woche hauptsächlich am Mittwoch und am Auffahrtstag unterwegs waren, konzentrierte sich der geballte Rückreiseverkehr auf den Sonntag. Bereits zur Mittagszeit wurden in den Verkehrsnachrichten «Staus zwischen Bellinzona-Nord und Reichenau auf mehreren Abschnitten» gemeldet.