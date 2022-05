Über jedem Glücksgefühl liegt ein dunkler Schatten 

In Irynas Mimik lässt sich mehr ablesen, als 1000 Worte beschreiben könnten. Die Ukrainerin sitzt mit ihrer Schwiegermutter Valentina und ihrem Patenkind Prokhor in der gemütlichen Stube von Ursi und Ueli in Rodels. Die Gruppe schlägt vor, es beim Gespräch und in der Zeitung bei den Vornamen bewenden zu lassen. Angst und Verzweiflung sprechen aus Irynas Gesicht, wenn sie von dem erzählt, was sie und ihre Angehörigen in den vergangenen Wochen erlebt haben.