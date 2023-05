«Jung, wild & sexy» geht mit einer Bündnerin in die nächste Runde

In dieser Staffel dürfen die zehn auserwählten jungen Menschen die Reise in die deutsche Hauptstadt Berlin antreten. In der Truppe mit dabei: die 20-jährige Barkeeperin Sophie aus Chur. Ob es in dieser Sendung um ein bestimmtes Ziel geht oder doch nur um blosse Unterhaltung, ist dahingestellt. Gewiss ist jedoch, dass an erster Stelle Party, Spass und viele Flirts stehen. Da Sophie als Barkeeperin das Nachtleben kenne, wisse sie ganz genau, wie man für gute Stimmung sorge, schreibt das Magazin 20 Minuten über die Bündnerin. Ihr Beuteschema grenzt die 20-Jährige klar ein: «Gross und breit muss er sein, aber ein Babyface mit einem Schnauzer!»