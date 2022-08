Tujetsch ist ein jugendfreundliches Bergdorf

Zum Abschluss der Generalversammlung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) vom Donnerstag in Andermatt durften die beiden Gemeinden Tujetsch und Val de Bagnes im Kanton Wallis das ­Label «Jugendfreundliche Bergdörfer» entgegennehmen. In Tujetsch werde der Jugend bereits jetzt ein wichtiger Platz eingeräumt, schreibt die SAB in einer Medienmitteilung. So habe beispielsweise der öffentliche Verkehr dank einer temporären Co-Finanzierung durch die Gemeinde ausgebaut werden können.