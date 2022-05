Türligarten-Projekt in den Händen von Churer Architekten

In Chur steigt der Bedarf an Tagesstrukturen, so auch beim Schulhaus Türligarten, welches die Kindertagesstätte derzeit mittels provisorischer Mietlösung im Planaterra untergebracht hat. Zudem fehlt im Schulhaus Türligarten als einziges Schulhaus der Stadt Chur eine Aula. Wie die Stadt Chur am Donnerstag mitteilte, soll sich das ändern. Der Einbau einer Kindertagesstätte und einer Aula im erhaltenswerten Ökonomiegebäude «Türligarten» soll diesen Umständen Abhilfe schaffen. Die Stadt Chur und die Bürgergemeinde Chur haben dazu eine Studie in Auftrag gegeben und die Bevölkerung hat dem Vorgaben im November 2020 zugestimmt.