Keine White Turf-Bilder mehr von Swiss-Image

Harsche Worte findet Andy Mettler, Geschäftsleiter Swiss-Image, für den Kündigungsgrund des Arbeitsverhältnisses mit dem Rennverein St. Moritz: «Wer Informationen für die Medien und damit die Öffentlichkeit kontrollieren will, muss damit rechnen, dafür eines Tages die Quittung zu erhalten. Swiss-Image will sich nicht auf die PR-Schiene drängen lassen». Auslöser für diese Zeilen waren Bilder über einen Beinahe-Unfall. Am letzten Renntag des diesjährigen White Turf St.