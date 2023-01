840 Kilometer über Stock und Stein zum Weltrekord

Der «GR 11» ist ein in Spanien gelegener 840 Kilometer langer Weg. Er beginnt am östlichsten Kap des kantabrischen Meeres (Kap Higuer) in Nordspanien und endet am in Katalonien liegenden Cap de Creus. Das Cap bildet den östlichsten Punkt Spaniens. Somit führt der «GR 11» von der Atlantikküste durch die spanischen und andorranischen Pyrenäen bis ans Mittelmeer.