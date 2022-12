Hotschrennen Klosters: Mit etwas Schwein zum grossen Glück

Am Hotschrennen treten acht Ferkel gegeneinander an. Wer am schnellsten rennt und als Erster am Futtertrog ist, gewinnt. Diese Veranstaltung hat Tradition – und am 1. Januar 2023 ist es in Klosters wieder so weit: Ab 15.30 Uhr starten die Renndurchgänge auf dem Bahnhofsplatz, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Ferkel sind ein Symbol für Wohlstand und Fruchtbarkeit – und sollen Glück bringen.