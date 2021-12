Tourismus studieren und für die Zukunft profitieren

«Das Studium an der HFT Graubünden eignet sich für alle, die in einer vielseitigen und abwechslungsreichen Branche arbeiten wollen. Zum Beispiel in der Tourismus- und Freizeitindustrie oder im Marketing- und Kommunikationsbereich. Zudem ist der Standort der Schule einzigartig, im Herzen des Tourismus – mitten in den schönen Engadiner Bergen.» Ursula Oehy Bubel, Rektorin HFT Graubünden

An der Höheren Fachschule für Tourismus (HFT) Graubünden erlernt man durch das Studium nicht nur tourismusspezifische Fächer, sondern erhält auch einen Einblick in das heutige Wirtschaftsleben sowie Marketing, PR oder Eventmanagement. Dank den zwei verschiedenen Studienvarianten wird den Studierenden Flexibilität auf ihrem Weg zur/zum «dipl. Tourismusfachfrau/mann HF» geboten.

«Bei uns gibt es zwei Studienmodelle: Das Studienmodell mit einem Praktikumsjahr – ein Jahr Schule, ein Jahr Praktikum, ein Jahr Schule – oder das Modell mit Saisonstellen Sommer und Winter, wo man während der touristischen Saisons arbeitet und in der Zwischensaison bei uns am Campus studiert. Das Saisonmodell eignet sich ideal für diejenigen, die finanziell unabhängig und flexibel sein wollen oder Abwechslung im Sommer und Winter suchen. Das Praktikumsmodell ist passend für jene, die gerne ein Jahr an einem Stück in einem Betrieb arbeiten wollen, um dort Einblicke in die verschiedenen Bereiche zu bekommen oder um in einen Bereich tiefer eintauchen zu können.» Ursula Oehy Bubel, Rektorin HFT Graubünden

Unterrichtsinhalt

An der HFT Graubünden kann zwischen einer Vertiefung in Marketing, PR oder Eventmanagement gewählt werden. Neben den Vertiefungsrichtungen liegt der Fokus auf relevanten Themen des heutigen Wirtschaftslebens. Dieser wird mit Fächern wie Selbst- und Projektmanagement sowie Betriebswirtschaftslehre abgedeckt. Weiter haben die Studierenden die Möglichkeit, sich während ihres Studiums zusätzlich zur/zum Marketingfachfrau/mann resp. zur/zum PR-Fachfrau/mann auszubilden. Beides lässt sich direkt während des Studiums oder wenige Monate danach mit einer eidgenössischen Berufsprüfung abschliessen. Die Ausbildungen sind bewusst nicht nur tourismusspezifisch, sondern werden von Dozierenden aus anderen Branchen oder Bereichen unterrichtet.

«Es ist sehr wichtig für die Studierenden, auch wenn sie Tourismus studieren, dass sie ein Basiswissen in Wirtschaft erhalten, um zu lernen, wie die Wirtschaft funktioniert. Dieses Wissen ist essentiell für eine erfolgreiche Zukunft. Weiter ist der Tourismus eine sehr internationale Branche, darum ist es wichtig, dass die Studierenden die Möglichkeit einer Englisch-Klasse haben, welche hier am Campus der HFT Graubünden gegeben ist.» Alexander Schmidt, Dozent HFT Graubünden

Nebst den aus dem neuen Rahmenlehrplan geforderten Kompetenzen hat die HFT Graubünden zusätzlich jene der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in den Lehrplan integriert. Dabei geht es um umfassende Kompetenzen und nicht um den reinen Inhalt der nachhaltigen Tourismusentwicklung. Es werden im Unterricht bewusst Möglichkeiten geschaffen, damit die Studierenden kritisch-konstruktiv und vernetzt denken, Verantwortung übernehmen und Handlungsspielräume nutzen lernen. Denn der Tourismus tangiert jegliche Themen der sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit. Und das Bewusstsein veilerorts, nachhaltig zu wirtschaften, ist gestiegen.