Mit einem «Job-Rotations-Modell» gegen den Fachkräftemangel

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels geeignetes Personal zu finden, ist ein diffiziles Unterfangen: Erst recht in einer anfälligen Branche wie dem Tourismus. Um dem Mangel an Saisonarbeitskräften beizukommen, gehen fünf Bergdestinationen, darunter der Bündner Wintersportort Lenzerheide, nun neue Wege. Eine Zusammenarbeit der CGS Ground Service AG am Flughafen Zürich sieht ein neues Job-Rotations-Modell unter dem Motto «Von der Skipiste auf die Flughafenpiste» vor, wie das Unternehmen in einer einschlägigen Medienmitteilung am Mittwoch darlegt. Konkret bedeutet dies: Arbeitskräfte sind von Frühjahr bis Herbst am Flughafen und während der Wintersaison an den Bergstationen tätig. Das Pilotprojekt ist im März gestartet.