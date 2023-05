Vertrautes Bild, facettenreich und ehrgeizig

Vertrautes Bild: Die favorisierte Frauenequipe des FC Thusis/Cazis siegte wie im Vorjahr im Bündner Fussball-Cup. Die 1.-Liga-Spielerinnen von Trainer Mario Garcia setzten sich am Auffahrtsdonnerstag auf der Sportanlage Obere Au in Chur gegen den unterklassigen FC Ems allerdings erst in extremis im Elfmeterschiessen mit 5:4 durch.

Bild Livia Mauerhofer