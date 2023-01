Schneelose Feiertage, der deutsche Stargeiger und die abtretenden Regierungsräte

Nach drei Legislaturen endete vergangenen Samstag die Amtszeit der Regierungsräte Mario Cavigelli (rechts) und Christian Rathgeb wegen Amtszeitbeschränkung. Nach über zehn Jahren an der Spitze erklären sie zum Abschluss, weshalb die Beschränkung gut ist, was schwierig war und was sie ihrer Nachfolge wünschen.

Bild Livia Mauerhofer