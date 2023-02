Ein neues Wolfsrudel, Skitouren-Asse und Shakespeare oder so

Per 1. März 2023 übernimmt Andrea Deflorin (rechts) als Polizeikommandant die Leitung der Stadtpolizei Chur. Er tritt somit die Nachfolge für den in Ruhestand tretenden Ueli Caluori (links) an, welcher die Stadtpolizei gut 20 Jahre leitete. Auch Stadtpräsident Urs Marti (mitte) zeigt sich erfreut.

Bild Livia Mauerhofer