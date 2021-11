Tonia Maria Zindel war die Giraffe

Leider raubte der Auftritt nur Zindel selbst den Atem und nicht dem Publikum. Denn dieses entscheidet, wer seine Maske ablegen musste. Jetzt ohne Maske, habe sie ein bisschen mehr Luft, lässt sich die ehemalige Lüthi und Blanc Schauspielerin in einer Medienmitteilung zitieren. Und fügt an: «Ich denke, ich hätte an meiner Kondition arbeiten müssen.» Denn der Song «Crazy in Love» von Beyoncé brachte die Schauspielerin am Mittwoch ein wenig ausser Atem.