«Toll wäre, mein Buch einmal im Schaufenster zu sehen»

Elina Zimmermann strahlt. «Jetzt habe ich wieder mehr Zeit zum Schreiben», sagt sie. Sie hat gerade die Matura an der Kanti Sargans bestanden, und bis zum Studium – Englisch und Sozialwissenschaften in Bern – bleibt ihr noch einige Zeit. Gross herumreisen will sie nicht, aber ein paar Tage im Tessin sind geplant. «Ich arbeite lieber. Zurzeit bin ich bei meiner Tante im Glarner Hinterland am Putzen, das gefällt mir, sie haben einen Bauernhof.»