Tipps für einen erlebnisreichen Abend im Heidiland

Auf den Schlitten, fertig, los! Die beleuchteten Schlittelpisten am Flumserberg und Pizol warten bis anfangs März mit einer rasanten Abfahrt auf euch. Am Flumserberg findet das Nachtschlitteln jeweils am Donnerstag und Samstag zwischen 19 und 21 Uhr statt. Am Pizol jeweils freitags von 18 bis 22.30 Uhr sowie an den Donnerstagen vom 27. Januar und 24. Februar. Schlitteln macht hungrig? Stärkt euch in den offenen Restaurants am Pistenrand.