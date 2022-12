Der Frühling zur Unzeit hat einiges zu bieten

Mit Musik im Ohr durch die Natur

Kein Schnee in den tieferen Lagen? Kein Problem! Statt Ski- können auch einfach Joggingschuhe angezogen werden. Nach den Festtagen, an welchen man meistens sowieso reichlich gegessen und getrunken hat, tut eine sportliche Abwechslung gerade gut. In den Vita­parcours öffnet sich eine Welt voller Abenteuer. Jede und jeder kann nach eigenen Bedürfnissen die Hindernisse absolvieren. So macht Joggen richtig Spass und bietet ein gutes Training für den Alltag. Für jeden Geschmack ist etwas dabei – von Kraftübungen über Ausdauer bis hin zur Geschicklichkeit. Ein Tipp: Mit der Lieblingsmusik in den Ohren trainiert es sich besser, denn sie gibt den optimalen Takt vor. Vita­parcours gibt es viele in Graubünden. So sind sie in Chur, Landquart oder Domat/Ems zu finden. Auch in höheren Lagen wie in Maloja, Zuoz oder Zernez kann man sich austoben.



– von Nicole Nett, Redaktorin