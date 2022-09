«Tiktok ist ein kleiner Schritt, um Rätoromanisch bekannter zu machen»

Er wagt sich mit seiner Kamera in die offene Churer Drogenszene, begleitet Menschen mit einem aussergewöhnlichen Lebensstil oder deckt Konversionstherapien auf. Seit Sommer letzten Jahres ist Livio Chistell Mitglied des jungen SRF-Reportageformats «rec.», das über kontroverse Themen aus dem Alltag berichtet und ausschliesslich online erscheint. Für seinen ersten Film «Offene Drogenszene in Chur – Drogenabhängige und Dealer im Stadtgarten» tauchte er vier Tage lang in die Szene ein und blickte hinter die Mauern des berüchtigten Drogenparks in der Bündner Hauptstadt. Die Folge wurde auf Youtube über 217’000 Mal aufgerufen.