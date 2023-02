Störche suchen verzweifelt ihr Nest, doch das muss weg  

Vor 70 Jahren war der Storch verschwunden



Mit einer Grösse von etwa 80 Zentimetern und einer Spannweite von bis zu mehr als zwei Metern ist der Weissstorch einer der grössten Vögel in Mitteleuropa. 1950 war der Vogel in der Schweiz und anderen Regionen in Europa praktisch ganz verschwunden. Laut WWF führten unter anderem die Trockenlegung von Feuchtgebieten und die Intensivierung der Landwirtschaft zum Wegfall von nötigen Nahrungs- und Brutgebiete für den Storch. Inzwischen ist er wieder zurück, sein Bestand hat stark zugenommen. Doch trotz grosser Schutz­anstrengungen ist er in der Schweiz noch immer gefährdet. (brm)