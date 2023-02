Liebe, Tanz und Anarchie: Hier sind einige unvergessliche One-Hit-Wonder

Mit diesem Song erreichte die deutsche Band Fools Garden im Jahr 1995 internationale Bekanntheit. Der Sänger Peter Freudenthaler erzählte 2015, er habe den Song an einem Sonntagnachmittag im Schlafzimmer beim Warten auf seine Freundin geschrieben. 1996 schaffte es der Song auf Platz 1 der deutschen Singlecharts und in der Schweiz auf Platz 2. An den Erfolg dieses Liedes konnte die Band laut Wikipedia bis heute nicht mehr anknüpfen.