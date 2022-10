Thomann Nutzfahrzeuge AG

Nutzen für alle

Die Nutzen des Gesamtprojektes «New Work» über alle Einzelmassnahmen hinweg sind eine weiter gesteigerte Mitarbeitenden-Zufriedenheit, starke Argumente bei der Personalsuche und zufriedene Kunden. Die Kundensicht ist für Luzi Thomann zentral: «Am Ende dient alles, was wir tun, also inklusive New-Work-Massnahmenpaket, dem grösstmöglichen Nutzen für die Kunden», erläutert er. Die fünf Thomann-Betriebe wollen den Auftraggebern ein Maximum an Strassenzeit für ihre Fahrzeuge gewährleisten, also die «Ausfallzeiten» für Services und Reparaturen so minimal wie möglich halten.

Die jüngste Massnahme «6 für 3» zielt auf die unternehmerische Erfolgsvoraussetzung ab, gute Mitarbeitende in ausreichender Zahl an Bord zu haben. Und Erfolg ist eine schmale Gratwanderung, gilt es doch ständig die Firmen-, Mitarbeitenden- und Kundeninteressen sinnvoll aufeinander abzustimmen. Dass Thomann beim «6 für 3»-Programm auch das familiäre interne Klima und den positiven gesundheitlichen Aspekt im Auge hat, spiegelt die Inhaber-Überzeugung der gesellschaftlichen Verantwortung und des sozialen Engagements von Unternehmen. Genau deshalb ist Thomann seit dem Frühjahr 2022 OSR-Business-Partner; das Label steht für «Our Social Responsibility».

Ständige Weiterentwicklung

Das Instrumentarium des Thomann-Personalwesens wird ständig ausgebaut. So sind z. B. Tools im Einsatz, die das kompetenzorientierte Lernen sowie die Feedback- und Feedforward-Kultur im Arbeitsalltag verankern. Dazu führt man derzeit das System «Flowit» ein, welches das klassische jährliche Mitarbeitergespräch in einen permanenten Echtzeit-Prozess umwandelt. «So wollen wir den Puls der Mitarbeitenden noch besser fühlen», kommentiert Luzi Thomann. Auch ein Digital-Coach hilft mittels künstlicher Intelligenz mit, die Ziele zu erreichen.

Ausbildner aus Überzeugung

Seit jeher ist das Engagement für den Berufsnachwuchs ein zentrales persönliches Anliegen von Luzi Thomann. Die Firma bildet Lernende in fünf Autoberufen aus. Neben «Automobil-Mechatroniker/in EFZ», «Automobil-Fachmann/-frau EFZ» und «Automobil-Assistent/in EBA» sind es «Detailhandels-Fachmann/-frau EFZ» und «Detailhandels-Assistent/-in EBA», deren Aufgaben im Lagerwesen liegen.

«Die heutigen Lehrabgänger sind die Fach- und Führungskräfte von morgen», sagt der Firmenchef. Ausserdem betont man die solide Grundbildung wie auch die vielen Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen in den Autoberufen. «Diese Berufe sind heute Jobs für Hand und Hirn», so beschreibt der Lernenden-Verantwortliche Sepp Zgraggen die Kombination von Handwerk mit viel Elektronik und Computereinsatz.

Als Firma präsentiert sich Thomann regelmässig an den Berufsmessen im Marktgebiet und hat für Lehrstellen und Berufe sogar die eigenständige Website lernende.thomannag.com aufgeschaltet.

Bereits im Jahr 2018 hat man das Gütesiegel «Top Ausbildungsbetrieb» erreicht. Als solcher begleitet man die Lernenden auf dem Weg zu echten Persönlichkeiten in der Arbeitswelt, wobei Eigenverantwortung und Selbstständigkeit im Vordergrund stehen. «Statt nur in die Ausbildung von Fachkräften investieren wir in Menschen», bringt es Sepp Zgraggen auf den Punkt.