Gefährliche Abhängigkeit

Die reiche Schweiz macht es sich, wie so oft, sehr einfach: Reichen die eigenen Ärztinnen und Ärzte nicht, um den Gesundheitsbereich genügend abzudecken, wird Personal im Ausland akquiriert. Es kommt aus Deutschland, Österreich, Holland oder Rumänien. Allein rund 1300 Rumäninnen und Rumänen haben in den letzten zehn Jahren ihr Ärztediplom in der Schweiz anerkennen lassen. Laut Bundesamt für Gesundheit schlossen von 2012 bis 2021 knapp 10 000 Personen das Medizinstudium in der Schweiz ab.