Der Mangel an Pflegenden setzt sich fort

«Der Pflegeberuf ist so vielfältig wie kaum ein anderer», heisst es in der Medienmitteilung der Sektion Graubünden des Schweizer Berufsverbands für Pflegefachpersonal (SBK). Passend zum Tag der Pflege am 12. Mai, den weltweit Pflegende nutzen, um ihren Beruf zu feiern, informiert die Sektion an einem Aktionsstand auf der unteren Bahnhofstrasse in Chur von 17 bis 18 Uhr über Pflegeberufe und ihre Möglichkeiten.