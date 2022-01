Tätowierfarben beinhalten Schadstoffe

Um die Sicherheit dieser Farben zu überprüfen, wurden in der gesamten Nordwestschweiz – also in den Kantonen Graubünden, Glarus, St. Gallen, Schaffhausen, Zürich, Thurgau und im Fürstentum Liechtenstein – im vergangenen Herbst rund 35 amtlich erhobene Tätowier- und PMU-Farben untersucht. Das kantonale Labor St. Gallen untersuchte die Proben dabei auf Nitrosamine, primäre aromatische Amine und Konservierungsmittel. Ebenfalls wurde geprüft, ob die gesetzlichen Höchstwerte für Schwermetalle eingehalten werden und Warnhinweise für Nickel entsprechend deklariert wurden.