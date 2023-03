Dieser Bündner besitzt eine der grössten Jeanssammlungen der Welt

Im fünften Stock eines gewöhnlichen Mehrfamilienhaus in der Stadt Zürich ist es zu finden: das weltweit einzige markenunabhängige Jeansmuseum. Besitzer ist Ruedi Karrer. Ein 63-jähriger Geograf aus dem Dörfchen Ratitsch bei Cazis, der sich im Alter von 13 Jahren in den Stoff verliebte und seither unzählige Jeansstücke sein Eigen nennt.

Trotz den 43 Jahren, die er in der Stadt Zürich verbracht hat, schwärmt er noch immer in breitem Bündnerdialekt von seiner Faszination und Liebe für das bekannteste Kleidungsstück der Welt. Hosen, Jacken, Schuhen - ja sogar Mützen aus Jeansstoff en masse sind bei ihm in seinem Dachstock zu finden. Insgesamt 14'000 Kleidungsstücke, die in seinem privaten Jeansmuseum zu begutachten sind, nennt er sein Eigen.

Das Museum entspricht allerdings nicht den landläufigen Vorstellungen. Es handelt sich eher um einen schlechtbeleuchteten Raum, frei von Glasvitrinen und Objektbeleuchtungen. Auf Anfrage steht der «Swiss Jeans Freak», wie er sich selbst nennt, für Führungen durch sein Museumszimmer zur Verfügung.

Wie sein Jeansfieber seinen Ursprung nahm, welchen Wert seine Sammlung hat und was es mit einer ganz bestimmten Jeansjacke auf sich hat, erfahrt ihr im Video.