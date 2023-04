Herkunft zählt weniger als befürchtet

Reiche Eltern bezahlen ihren Kindern teure Vorbereitungskurse, wodurch diese die Aufnahmeprüfung an die Mittelschule eher schaffen als der Nachwuchs von Familien, die sich diese Kurse nicht leisten können: Auf dieser Annahme basiert die in mehreren Kantonen geführte Diskussion über die Abschaffung der Aufnahmeprüfungen. Für sein Gutachten zum Aufnahmeverfahren an die Bündner Mittelschulen (siehe Artikel oben) hat der emeritierte Zürcher Professor Franz Eberle auch die Zusammenhänge zwischen Herkunft, Bildungshintergrund und Prüfungsvorbereitung untersucht.