Stromausfall in der Surselva

Wie die Repower AG in einer Mitteilung schreibt, ist in Teilen der Surselva heute Dienstag der Strom ausgefallen. Die Gemeinden Laax, Falera, Sagogn, Schluein und Valendas waren ab 11.35 Uhr für rund 20 Minuten ohne Strom. Wie es heisst, war die Ursache ein Kurzschluss, welcher durch den starken Schneefall in der Region ausgelöst wurde. 7200 Kundinnen und Kunden des Energieversorgungsunternehmens waren vom Stromunterbruch betroffen. (so)