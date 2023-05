Im Skigebiet bei Disentis soll eine Solaranlage entstehen

Im Rahmen ihrer «Solaroffensive» plant die Axpo ein Grossprojekt im Skigebiet Disentis. Auf einer Fläche von 80'000 Quadratmetern soll nahe dem Gipfel La Muotta eine alpine Solaranlage mit dem Namen Ovra Solara Magriel mit einer installierten Leistung von zehn Megawatt entstehen, wie der im aargauischen Baden ansässige Energiekonzern mitteilt. Die Anlage wird nach Axpo-Angaben jährlich rund 17 Gigawattstunden Strom produzieren, «was dem Verbrauch von 4000 Schweizer Haushalten entspricht». Sie soll vor allem in den Wintermonaten entscheidend sein.

Auch die Bergbahnen Disentis sollen von dem neuen Vorhaben profitieren. Nach Inbetriebnahme der Solaranlage kann der gesamte Energiebedarf aus lokalem Solarstrom gedeckt werden, wie die Axpo weiter schreibt. Der Bau beginne im Frühjahr 2024. Die erste Teilinbetriebnahme sei für Herbst 2025 und die vollständige Inbetriebnahme für Herbst 2026 geplant.

Zweites Solarprojekt in den Bündner Bergen

Die Solaranlage Disentis ist bereits das zweite Grossprojekt der Axpo in den Bündner Bergen. In der Nähe des Nalps-Stausees in der Gemeinde Tujetsch will der Konzern eine weitere Freiflächenanlage mit zehn Megawatt bauen. Bereits 2021 entstand eine alpine Solaranlage im Kanton Glarus: Diese zeige, «dass alpine Solaranlagen viel Winterstrom liefern – im Jahr 2022 produzierte sie in den kalten Monaten bis fünfmal mehr Strom als Solaranlagen im Mittelland im Durchschnitt». (urd)