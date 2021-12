Steuern sparen: Noch ist es nicht zu spät

Doch viel Zeit bleibt nicht mehr. Wer mit der Säule 3a noch dieses Jahr Steuern sparen möchte, muss den Maximalbetrag von 6883 Franken bis Silvester auf seinem 3a-Konto verbucht haben. Dass es sich lohnt, steht ausser Zweifel: Pro Jahr lassen sich so mehrere tausend Franken an Steuern sparen. Und der Spareffekt wirkt gleich doppelt, denn das Kapital wächst und die Steuerlast sinkt.

3a-Geldanlage statt Matratze

Unter der Matratze, im Tresor oder auf dem Sparkonto, egal wo, die Rendite tendiert überall gegen null. Einziger Vorteil des Sparkontos: Das Geld ist sicher. Doch Renditen in Form von Zinsen gibt es praktisch keine mehr. Schuld daran sind die Negativzinsen der Nationalbank und der Notenbanken weltweit. Ihre Politik sei «Raubbau am Sparer», hört man oft.

Doch es bestehen Alternativen zum zinslosen Sparkonto. Das Anlagesparen ist eine davon: in freier, ungebundener Form über ein Anlagedepot oder eben über die Säule 3a. Dann ist das Geld zwar gebunden, steht also erst bei der Pensionierung, bei beruflicher Selbständigkeit oder beim Kauf einer Immobilie wieder zur Verfügung. Dafür spart man Steuern. Die Deadline zur Einzahlung des Maximalbetrags von 6883 Franken ist Ende Jahr. Weniger geht auch, aber dann sinkt auch der Sparbetrag.

App statt Tresor

Tresor, Matratze und Sparkonto sind out: Anlegen ist das neue Sparen: Am einfachsten geht das mit einer 3a-Anlagelösung per App. Die Vorsorge-App der GKB heisst Gioia 3a und bietet, je nach Wunsch, eine vorsichtige, sorglose oder mutige Anlagestrategie. Je nach gewählter Strategie fliessen die Vorsorgespargelder in einen Fonds mit unterschiedlich hohem Anteil von Obligationen, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien,.

Unabhängig von der Strategie war die Performance an den Aktienmärkten in den letzten Jahren derart hoch, dass man mit Anlagesparen überdurchschnittliche Renditen erzielt hat. Der Grund für die Rally an den Börsen waren wiederum die Negativzinsen. Sie drängten die Anlegerinnen und Anleger in die Aktienmärkte, was die Kurse in die Höhe trieb.

Das kann sich aber auch wieder ändern, weshalb ein gut assortiertes Anlageportfolio wichtig ist. Auch das bietet GKB Gioia 3a neben dem Potenzial, Steuern zu sparen. Noch bleibt Zeit, bis Ende Jahr einzuzahlen, um sowohl Steuern zu sparen als auch den Negativzinsen ein Schnippchen zu schlagen.