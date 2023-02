Es rattert bald wieder in und rund um Chur

Was in diesem Jahr ebenfalls geplant ist, ist der Baustellenstart des Bahnhofs City West in Chur. Wie es weiter heisst, werden vereinzelt Deckbeläge, beispielsweise an der Masanserstrasse im Abschnitt Rheingässli bis Kreisel Scalärastrasse oder Sardonastrasse, eingebaut. Diese Abschlussarbeiten werden jeweils ein Jahr nach den Strassen- und Werkleitungsmassnahmen erfolgen und womöglich während der Nacht ausgeführt.