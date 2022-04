Stadt Chur informiert Bevölkerung und Schutzsuchende

In Chur sind zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer bereits von Privatpersonen aufgenommen worden. Der Churer Stadtrat Patrik Degiacomi informiert an zwei Anlässen über den aktuellen Stand der Vorbereitungen auf den Flüchtlingsstrom aus der Ukraine, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies im Beisein von Vertreterinnen und Vertreter des Kantons.