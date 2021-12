St. Moritz wird an das Glasfasernetz angeschlossen

Mit einem hohen Anteil an Ja-Stimmen hat der Souverän der Gemeinde St. Moritz am 31. Januar 2021 einem Kredit von 10,5 Millionen Franken für das Projekt «Realisierung einer FTTH Glasfaserinfrastruktur für Telekommunikationsdienste» zugestimmt. «Das vorgesehene Glasfaserkommunikationsnetz schliesst eine wichtige Lücke in der Digitalisierung unserer Gemeinde», hiess es damals in der Botschaft. Ziel des Aufbaus eines FTTH Netzes sei eine höhere Attraktivität für den Wohn- und Arbeitsort sowie als Ferienort. Nach der Zustimmung der Stimmbevölkerung haben die Gemeinde St. Moritz und Swisscom die Detailverhandlungen geführt und das Gesamtprojekt vertraglich geregelt.