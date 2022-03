St. Moritz wehrt sich gegen rufschädigenden TV-Beitrag

Am 23. März hat das Schweizer Fernsehen SRF die Sendung «Reporter» mit dem Titel «Russisches Geld in der Schweiz» ausgestrahlt. Auf ihrer Spurensuche gehen die Reporter der Frage nach, wer abhängig ist von grossen russischen Geldgebern und warum die Jagd nach russischen Vermögenswerten hierzulande ausblieb. Im Beitrag wird das Beispiel Andrey Melnichenko gezeigt. Der russische Oligarch mit Wohnsitz in St. Moritz steht seit Mitte März auf der Schweizer Sanktionsliste. St. Moritz kommt in der Sendung alles andere als gut weg.