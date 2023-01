Der Spitzenkoch, der das kulinarische Erbe der Türkei bewahrt

Er gilt als der «Food-Anthropologe» der Türkei: Musa Daĝdeviren. Das kulinarische Erbe seines Landes zu bewahren, das ist seine Mission. Dafür hat er unter anderem 40 Dörfer in der ganzen Türkei besucht, hat bei Hausfrauen, Hirten und Bäckern Rezepte gesammelt. In seinem Restaurant «Çiya» in Istanbul werden diese Speisen nach traditioneller Art serviert – mit grossem Erfolg. Die kulturelle Vielfalt der Türkei wird an diesem Ort genussvoll zelebriert. Doch Daĝdeviren beschränkt sich nicht nur auf die türkische Kochszene.