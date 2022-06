Spüre den Bergsommer am Pizol – Panorama, Familienspass und vieles mehr.

Jetzt bietet sich die ideale Gelegenheit, die nähere Umgebung zu entdecken. Zwei moderne 8er Gondelbahnen bringen Dich und Deine Familie in wenigen Minuten vom Tal direkt in die wunderschöne Bergwelt am Pizol. Der Bergsommer mit den vielen Attraktionen am Pizol hat viel zu bieten – insbesondere auch für Familien. Das Ausflugsziel unmittelbar an der Kantonsgrenze zwischen Graubünden und St. Gallen ist von Chur in rund 25 Minuten, vom Bodensee in 40 Minuten und Zürich in rund einer Stunde erreichbar. Zwei moderne 8er Gondelbahnen bringen Dich in wenigen Minuten vom Tal direkt in die vielseitige Bergwelt. Beim Wandern, bei Familien- und Fun-Attraktionen oder auch in der Gastronomie – wo man sich am Pizol auch bewegt, präsentiert sich eine faszinierende Weitsicht auf das Sarganserland, die Bündner Herrschaft und das Rheintal bis zum Bodensee.

Pizol Panorama Höhenweg

Majestätisch erhebt sich der Pizol zwischen Bad Ragaz und Wangs bis auf 2'844 m ü. M.

Um den höchsten Gipfel im Kanton St. Gallen eröffnet sich eine atemberaubende Naturlandschaft, mitten im UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona. Der gemütliche Pizol Panorama Höhenweg bietet fantastische Ausblicke auf das Welterbe und auf die umliegende Bergwelt bis zum Bodensee. Die Rundwanderung ist mit Informationstafeln zur Alpenentstehung bestückt. Ein Highlight ist der Aussichtspunkt «Tagweidlichopf» auf 2'275 m ü. M. mit dem Fotospot der Grand Tour of Switzerland. Ein weiteres Highlight ist der Wangsersee, welcher ab August auch für die Fischerei geöffnet ist sowie die Berggastronomien Pizolhütte und Laufbodenstübli.