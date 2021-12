Sportliche Ambitionen in Grossüberbauung

In den nächsten sechs Jahren sollen in der Schweiz rund 80 Millionen Franken in Sportanlagen investiert werden können. Das hat das Bundesparlament vergangenen Mittwoch im Rahmen des nationalen Sportanlagenkonzepts beschlossen (Ausgabe vom Donnerstag). In dieser Summe enthalten sind auch 1,5 Millionen Franken für eine Unihockeyhalle in Schiers. Integriert werden soll diese Sportstätte in einen in Planung begriffenen Gewerbepark. Das teilte der Schierser Gemeindepräsident Ueli Thöny auf Anfrage mit. Die Parzelle, auf welcher diese Überbauung projektiert ist, gehört der Gemeinde Schiers.