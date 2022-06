spontastic – Inspiration für kurzfristige Erlebnisse

Wer kennt das nicht? Die Woche neigt sich dem Ende zu und hatte es in sich. Jeden Tag Meeting über Meeting und am Abend nur noch müde ins Bett fallen. Man freut sich auf das Wochenende und möchte gerne die kostbare Freizeit geniessen und etwas Tolles erleben. Aber: Beliebte Aktivitäten sind natürlich restlos ausgebucht. Wie findet man nun kurzfristig verfügbare Angebote?

Die Lösung des Problems hat einen Namen: spontastic

spontastic ist keine herkömmliche Buchungsplattform. spontastic ist der Online-Marktplatz für die kurzfristige Freizeitplanung. Die Gründer haben sich schon oft in der oben geschilderten Situation wiedergefunden, bis sie an einer Hotelbar die Idee zu spontastic hatten. Zuvor hatten sie lange nach möglichen Aktivitäten in der ihnen unbekannten Region gesucht und wieder nur ausgebuchte Angebote gefunden.

Spontastic hat sich deshalb zwei wichtige Alleinstellungsmerkmale auf die Fahne geschrieben. Inspiration und kurzfristige Verfügbarkeit.

Als die Gründer mit der Umsetzung der geplanten Plattform begannen, tummelten sich schon etliche grosse Buchungsplattformen für Freizeitaktivitäten auf dem Markt, die eine grosse Bekanntheit geniessen und mehrere hunderttausend Nutzer pro Tag verzeichnen. Ihnen war klar, dass ein Kampf gegen diese „Giganten“ aussichtslos und auch nicht erstrebenswert ist.