spontastic – ein neuer Online-Marktplatz trifft den Nerv der Zeit

In den beiden bisherigen Reportagen haben wir Ihnen die Idee hinter spontastic sowie die Vorteile für Anbieter und Käufer im Detail erläutert. Aber wo soll der Weg von spontastic hinführen? Welche Vision steckt hinter spontastic? Klar, wir möchten die Freizeitplanung mit kurzfristig verfügbaren Angeboten revolutionieren und jeder und jede soll in Zukunft kurzfristig neue und spannende Aktivitäten in seiner Region oder an weniger vertrauten Orten entdecken und buchen können. Aber besteht auch das Bedürfnis nach einer solchen Kurzfristigkeit? Seit Beginn unseres Projekts „spontastic“ haben uns viele verschiedene Personen den Wunsch geäussert, kurzfristiger planen zu können. Demnach war die Zeit reif für spontastic – bis uns das Corona-Virus einen Monat nach unserem Go-Live einen dicken Strich durch die Rechnung machte.