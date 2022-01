spontastic – ein neuer Online-Marktplatz revolutioniert eure Freizeitplanung

spontastic – der neue Marktplatz mit einer Vielzahl von kurzfristig verfügbaren Freizeitangeboten bietet dir ab sofort die Möglichkeit, ohne lange Vorlaufzeit tolle Freizeiterlebnisse in deiner Region zu buchen.

Klick dich durch die zahlreichen Angebote und lass dich von einem breiten Spektrum von unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten inspirieren. Du kannst nach Tag, Ort oder Branche filtern, was dir die Suche nach passenden Aktivitäten zusätzlich erleichtert. Was wolltest du schon lange mal ausprobieren? Was gibt es Neues gleich vor deiner Haustüre, von dem du bis anhin noch nie etwas gehört hast? Welche Erledigungen schiebst du schon lange vor dir her und jetzt, wo du Zeit hast, sind alle Termine bereits vergeben? Bei spontastic ist für jeden etwas dabei!