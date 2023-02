Willkommen bei Physio Med Glarnerland

Das Fitnesscenter in Schwanden will sich der breiten Glarner Bevölkerung vorstellen und öffnet am Samstag, 4. März seine Türen. Michael Antoni und sein Team haben im Outdoor-Bereich eine Kraftmaschinen-Anlage angebaut und der Innenbereich wurde um eine Neuigkeit reicher: Das Tesla Care-Gerät. Dieses wurde zur Behandlung von geschwächter Beckenboden-Muskulatur und Harninkontinenz mit der speziellen Technologie der funktionellen Magnetstimulation entwickelt.

Outdoor-Bereich

Der Reihe nach: Michael Antoni trainiert seit Kurzem einige Glarner Schwinger. Athletik, Kraft und Beweglichkeit stehen im Fokus. Dafür hat er nochmals investiert und ein Outdoor-Fitnesspark aufgebaut. Im Keller wird zu Musik mit Kettelbell aufgewärmt, bevor es zur Sache geht und grössere Gewichte mit Dynamik bewegt werden. Dieser Sport zeichnet sich durch seine umfassende Funktionalität aus und so mancher Schwinger kommt dabei schon ordentlich ins Schwitzen.

Mit Rumpfbeugen und Liegestützen am und mit dem Partner wird weiter trainiert um dann in den neu erstellten Outdoor-Bereich zu gehen.