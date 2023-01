Studium und Arbeit kombinieren – die Ausbildung mit Perspektive

Fachkräfte sind nicht einfach zu finden: Die Höhere Fachschule für Tourismus (HFT) Graubünden setzt auf die Kombination von Arbeiten und Studieren – für beste Karriereperspektiven.

Studium und Saisonalität im Tourismus geschickt kombinieren – das hat sich die HFT Graubünden auf die Fahne geschrieben: Die vielfältige und hochstehende Ausbildung zur/zum «dipl. Tourimusfachfrau/mann HF» bietet den direkten Praxistransfer und öffnet attraktive Zukunftsperspektiven. Während den Winter- und Sommersaisons arbeiten die Studierenden in einem touristischen oder tourismusnahen Betrieb – in der Zwischensaison wird an der HFT Graubünden studiert.

Diese praxisorientierte Studienvariante mit Saisonstellen im Sommer und Winter ist in der Schweiz einzigartig und bietet vielfältige Chancen – für Arbeitgebende und für Arbeitnehmende: Zu Spitzenzeiten und während der laufenden Saison können die Betriebe auf ihre Mitarbeitenden zählen und zugleich von deren aktuellem Wissen profitieren. Die Studierenden können sich weiterbilden und die aktuelle Arbeitsstelle behalten oder saisonal wechselnd einen Einblick in unterschiedliche touristische und tourismusverwandte Betriebe im In- und Ausland erhalten. Das erlernte Wissen kann zugleich direkt in der Praxis angewendet werden. Zusätzlich gewährt dieses Modell den Studierenden eine höhere finanzielle Unabhängigkeit. Das Studium ist ein Sprungbrett für eine spannende Karriere in der Tourismus- und Freizeitbranche sowie auch weit darüber hinaus.