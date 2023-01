«graubündenVIVA ist eine einmalige Chance»

Direktor Peter Küchler über ein Zuhause für Bündner Bauernfamilien, über Klimaneutralität und über die Chance der Aktion graubündenVIVA. Interview Peter Küchler von Esther Kern

Die meisten Bündner Landwirtinnen und Landwirte besuchen im Verlauf des Berufslebens am Plantahof Ausbildungsmodule. Welches sind Ihre Visionen für die Landwirtschaft im Bergkanton?

In erster Linie haben wir eine Vision für den Plantahof. Wir sind ein Kompetenzzentrum und möchten eine emotionale Heimat für Menschen im ländlichen Raum sein. Unser Ziel ist, möglichst reife Persönlichkeiten in die Talschaften zu schicken, die fähig sind, innerhalb der Branche und darüber hinaus selber Visionen zu entwickeln.

Was bedeutet «emotionale Heimat», wenn es um den Plantahof geht?

In erster Linie möchten wir ein Ort sein, wo man gerne hinkommt, wo man sich verstanden und wohl fühlt. Man darf am Plantahof auch Kritik äussern, wir nehmen uns aber auch das Recht heraus, Kritik zu üben.

Auf welchen Plattformen findet der Austausch statt?

Es fängt in der Grundbildung an. Wir haben es geschafft, dass die Bündner Lehrlinge im 3. Lehrjahr praktisch alle im Kanton sind, weil sie das Internatsleben hier miterleben wollen. Wir versuchen, ein ganzheitliches Lernerlebnis zu bieten. Wir wollen nicht nur in Köpfe investieren, sondern auch ins Handwerk und vor allem ins Herz.

Wie erleben sie die jungen Frauen und Männer am Plantahof?

Grundsätzlich bin ich begeistert von den Jungen, das sind aufgestellte Leute. Ich stelle fest, dass das Verständnis für Natur und Tiere stark gewachsen ist.

Wo sehen Sie Potenzial in den Tälern für die Bauern?

Ich glaube, dass die Gesellschaft an der Kulturlandschaft hängt und weiterhin möchte, dass man die Landschaft pflegt. Wir sind auf bestem Weg dazu, das mit extensiverer Landwirtschaft und mit mehr Biodiversität umsetzen zu können.

Und die Nahrungsmittelproduktion?

Das ist natürlich das zweite Standbein. Hier ist wichtig, dass sowohl die Landwirtschaft wie auch die Konsumenten standortgerecht wirtschaften beziehungsweise einkaufen.

Wenn die Bauern für die Pflege der Landschaft bezahlt werden – muss «die Kostenwahrheit für die Lebensmittel» dann doch bei den Konsumentinnen ankommen, wie Sie das immer wieder betonen in Interviews?

Ich frage mich halt, warum Nahrungsmittel so wenig kosten sollen, das ist eine Entgleisung unserer Gesellschaft. Man müsste auch den Zusammenhang zwischen Gesundheitswesen und unserer Fehlernährung besser analysieren. Und Themen wie Foodwaste klarer angehen – wenn wir ressourcenschonender wären, wäre die Preisdiskussion eine andere.

Hilft die Regierung auch, das Selbstbewusstsein aufzubauen?

Ja. Wir sind beispielsweise einer der wenigen Kantone, die Richtpreise für Alpprodukte festlegen. Und der Umschwung auf Biolandbau ist nicht nur wegen unserer Situation oder wegen der Bauern passiert, sondern auch, weil die Politik das stark unterstützt hat. Auch im Projekt klimaneutrale Landwirtschaft ist die Regierung involviert.

Beim diesem «Klimabauern»-Projekt, einem gross anlegten Freiluftlabor in der Bündner Landwirtschaft, setzen Sie auf so genannte Co-Creation. Was muss man sich darunter vorstellen?

Das Thema ist komplex. Wir möchten, dass Lösungen gefunden werden, die für alle einen Mehrwert generieren und in der Praxis umgesetzt werden können. In der Co-Creation können sowohl Bauern als auch die Wissenschaft ihre Bedürfnisse anmelden und Projekte werden gemeinsam erarbeitet.

Was sind die spannendsten Themen in diesem Projekt?

Eines der grössten Themen ist sicher die Humuswirtschaft. Das tut auch Not, man weiss so viel nicht, was im Boden passiert, etwa über die Kommunikation zwischen Bodenpilz und Pflanzenwurzeln. Da ist so viel Biomasse in einem Kubikmeter Boden, ein riesiges Potenzial, um neues Wissen zu generieren.

Die Betriebe, die nicht mitmachen durften, bekommen die dann auch noch Gelegenheit?

Ja, schon im 2026 wollen wir die Projekte öffnen für alle Betriebe. Man kann aber mit Eigeninitiative jetzt schon anfangen, es gibt auch eine Aufbruchstimmung.

Aufbruchstimmung verbreitet ja auch graubündenVIVA. Wie wichtig ist diese Initiative für die Produzentinnen und Produzenten?

Es ist eine einmalige Chance, die der Kanton seiner Bevölkerung schenkt. Mit graubündenVIVA platzieren wir unsere Lebensmittel – noch mehr als bislang – in einem ausgewiesenen Qualitätsbereich. Auch die Nachhaltigkeit wird noch zusätzlich gefördert. Das ist für Produzenten, Verarbeiter, Handel und Konsumentinnen gleichermassen eine tolle Sache.