Echt einheimisch: Gaumenfreude aus Graubünden

Fleischdelikatessen nach traditioneller Handwerkskunst aus einheimischem Fleisch machen den Unterschied, davon ist die Prättigauer Metzgerei Mark seit 1993 überzeugt und setzt auf Qualität und Regionalität.

Was das Herz begehrt

Erstklassige Würste zu einer wärmenden Suppe, Trockenfleischspezialitäten wie z.B. Bündnerfleisch, Rohschinken oder Rohspeck für ein feines Plättli, aber auch edle Frischfleisch-Spezialitäten wie zum Beispiel knochengereiftes Bündner Rindfleisch haben etwas gemeinsam; die Fertigung von geschmackvollen Fleischprodukten setzt Fachwissen, Qualitätsbewusstsein, Erfahrung und Leidenschaft voraus. Bevor die Spezialitäten der Metzgerei Mark in Lunden, Schiers, Landquart und Chur oder im Onlineshop erhältlich sind, durchlaufen sie schonende Verarbeitungs- und Veredelungsprozesse – alle unter einem Dach in Lunden im Prättigau. Dabei wird im Familienbetrieb grossen Wert auf traditionelle Rezepte und persönliche Qualitätskontrolle gelegt. So zum Beispiel auch bei der Churer Beinwurst, eine klassische Bündner Spezialität jeweils von Oktober bis März erhältlich ist.